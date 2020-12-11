الجيش اليمني يشن هجومًا على مواقع مليشيا الحوثي في مريس

شنّ الجيش اليمني، اليوم الجمعة، هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع.



وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمينة (سبتمبر- نت)، أن وحدات من الجيش اليمني شنت هجوماً على مواقع المليشيات الحوثية في منطقة القهرة وموقع دار السبعة الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبهة مريس، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.



وأشار إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات؛ فضلا عن عشرات الجرحى، فيما استعاد الجيش اليمني عدداً من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة، كما تم تدمير عدد من المعدات والآليات التي كانت تستخدمها المليشيات في استهداف القرى الآهلة بالسكان وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.

وقد أفاد الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، بمقتل 12 عنصرا من مسلحي الحوثيين في معارك بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان صحفي :"إن قوات الجيش الوطني، شنت هجوماً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة مريس، شمالي محافظة الضالع".

وأضاف البيان، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين "أسفرت عن مقتل أكثر من 12 عنصراً من المليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما استعاد رجال الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة".