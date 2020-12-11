موريتانيا تُمدد إغلاق المدارس والجامعات بسبب كورونا

قررت الحكومة الموريتانية تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى الرابع من يناير القادم للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19".



وذكر بيان رسمي بثته الإذاعة الموريتانية، اليوم الجمعة، أنه تقرر إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد حتى يوم الرابع من شهر يناير 2021.



كما قررت الحكومة تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل

الحماية ومنع نقل الموتى خارج المقابر القريبة منهم جغرافيا، وضمان توفير مرافقة دينية تكفل تطبيق كل الإجراءات التي يفرضها الشرع الإسلامي في ما يخص الغسل وصلاة الميت والدفن من طرف هيئة العلماء والأئمة الموريتانيين، مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.



وطالبت اللجنة الوزارية من المواطنين جميعا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذه الجائحة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.