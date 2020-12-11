تركيا تسجل أعلى معدل يومي للوفيات

سجلت وزارة الصحة التركية، 32106 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، كما تم تسجيل 226 حالة وفاة كأعلى معدل قياسي للوفيات اليومية جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 15977.

وفرضت الحكومة حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق في نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات، وفقا

لروسيا اليوم.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

وكان قد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 67.29 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات

الناتجة عن الفيروس إلى مليون و546078.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.