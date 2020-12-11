القضاء النمساوي يحكم بعدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية

أصدرت المحكمة الدستورية في النمسا، اليوم الجمعة، حكماً ينص على عدم دستورية حظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية في النمسا، الذي فرضته الحكومة منذ خريف 2019.
معين وهو الإسلام دون آخر وهو ما يتعارض مع متطلبات الحياد الديني والأيديولوجي للدولة النمساوية.
وقال رئيس المحكمة كريستوف غرابنوارتر، في بيان اليوم، إن حثيثات الحكم هي أن الحكومة اتخذت هذا القرار مستهدفة دين
وأوضح رئيس المحكمة أن مبدأ المساواة في ما يتعلق بالحق في حرية الفكر والضمير والدين يبرر حياد الدولة الديني والأيديولوجي.
وأشار إلى انتهاك القرار لمبدأ المساواة بين أتباع الأديان لأنه تم منع الحجاب بينما لم يتم منع الكبة اليهودية أو باتكا طائفة السيخ.
وقد أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم الجمعة تسجيل ألفين و893 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة إن اجمالي الاصابات بالفيروس بلغ 316 ألفا و581 حالة تعافى منها 273 الفا و503 حالات بينما توفي 4289 حالة.
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