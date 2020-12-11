لافروف يبحث مع المقداد الوضع في سوريا في 17 ديسمبر الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيناقش الوضع في سوريا مع نظيره السوري فيصل المقداد يوم 17 ديسمبر الجاري في موسكو.
وجاء في بيان للخارجية الروسية، نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في 17 ديسمبر الجاري، محادثات مع فيصل المقداد، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل".
"سيتم إيلاء اهتمام خاص لتطور الوضع في سوريا وآفاق تطورها، بما في ذلك تعزيز تسوية سياسية شاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".
وأشار البيان إلى أن الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، كما
كما سيناقش الوزيران قضايا الساعة الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه، بحسب البيان.
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