مسئول كوري جنوبي يُناقش حل القضية النووية لكوريا الشمالية

ناقش وزير الوحدة الكوري الجنوبي لي إن-يونج، اليوم الجمعة، سبل حل القضية النووية الكورية الشمالية مع العالم النووي الأمريكي المُطلِع على القضية والباحث الأول في مركز التعاون الأمني الدولي بجامعة ستانفورد، الدكتور سيجفريد هيكر.
وقال هيكر إنه لا ينبغي الاستهانة بتفكيك مجمع يونجبيون النووي في كوريا الشمالية في عملية نزع السلاح النووي.. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.
الخاص لشؤون الوحدة والدبلوماسية والأمن مون جونج-إن.
وأدلى هيكر بهذا التصريح خلال اجتماع عُقِد اليوم عبر الفيديو مع وزير الوحدة الكوري الجنوبي، والمستشار الرئاسي
وكانت كوريا الشمالية قد عرضت التخلي عن مجمع يونجبيون النووي خلال قمتها مع الولايات المتحدة في أوائل عام 2019، مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، لكن الاجتماع انهار لأن واشنطن طالبت بأكثر من ذلك.
كوريا الشمالية عبر فرض عقوبات عليها فقط له حدود.
كما دعا هيكر إلى اتخاذ "نهج مرن" لتخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، قائلًا إن المحادثات النووية السابقة مع بيونج يانج تشير إلى أن الضغط على
ويعتبر هيكر أحد كبار الخبراء في برنامج كوريا الشمالية النووي. ومن المعروف أنه ألقى نظرة مباشرة على منشأة تخصيب اليورانيوم في كوريا الشمالية خلال زيارته عام 2010 لمجمع يونجبيون.
وسلط هيكر الضوء على دور الكوريتين في بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، ودعا إلى التعاون بين الكوريتين، إلى جانب النهج الدبلوماسي، في العملية الطويلة لنزع السلاح النووي.
في غضون ذلك، تعهد وزير الوحدة ببذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة. ودعا المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي بلاده وواشنطن إلى التعاون الوثيق لتحقيق نتيجة إيجابية خلال إدارة جو بايدن القادمة.
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