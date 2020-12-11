«الصحة العالمية»: بعض لقاحات كورونا قد لا تناسب كل الناس

عربي ودولي

ع+ ع-

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن لقاحات عديدة ضد فيروس كورونا المستجد قيد التطوير،ً وإن بعضها قد لا يناسب كل الناس.

وأكدت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة، في إفادة صحفية في جنيف «قد لا يكون أحد اللقاحات مناسبا لأفراد معينين، لكنك قد تجد لقاحاً مناسباً آخر».

وأضافت «لكن يتعين ألا يشعر الناس بالقلق أكثر مما يلزم. ضعوا في اعتباركم أن هناك عدداً من اللقاحات المرشحة قادمة على الطريق في نفس الوقت».

وأوضحت هاريس أن المنظمة تراجع بيانات تجارب المرحلة الثالثة لكثير من لقاحات كوفيد-19 المرشحة. وأكدت أن المنظمة لم تجز، حتى الآن، الاستخدام الطارئ لأي لقاح، لكن «الشيء الأساسي الذي نضعه نصب أعيننا هو السلامة».

لكنها أشارت إلى أن مراجعة أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 متروكة للسلطات الوطنية في الدول المعنية، وذلك في معرض ردها على أسئلة تتعلق بتحذير بريطانيا ومطالبتها لمن لديهم تاريخ مرضي في فرط الحساسية بتجنب الحقن بلقاح «فايزر-بيونتك».

أصبحت بريطانيا، يوم الثلاثاء، أول دولة تبدأ حملة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 مستخدمة لقاح «فايزر- بيونتك». وقالت الهيئة المنظمة للدواء في المملكة المتحدة، في وقت لاحق، إن أي شخص لديه تاريخ مرضي بالحساسية المفرطة تجاه دواء أو طعام ينبغي عدم حقنه باللقاح، بعد الإبلاغ عن حالتين شهدتا آثارا جانبية.

وأيدت لجنة من المستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، أمس الخميس، بأغلبية ساحقة الاستخدام الطارئ للقاح، فيما يمهد الطريق أمام السماح باستخدامه في دولة أودى كوفيد-19 بأرواح أكثر من 285 ألف شخص فيها.