التحالف: الشق العسكري لاتفاق الرياض يسير وفق الخطط

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي
بعد اعلان مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن امس الخميس، أنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، موضحاً أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني… اكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم أن “خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية”، مؤكداً أن “عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف”.
كما شدد على “التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري”.
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