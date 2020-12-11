عقوبات أميركية جديدة على مسؤول وجامعة إيرانيين

تواصل الإدارة الأميركية سياسة تشديد الخناق على المحور الإيراني، وقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات متصلة بالإرهاب على السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي اليمنية، حسن إيرلو، وعلى «جامعة المصطفى» في إيران، والمواطن الباكستاني الذي يتخذ من إيران مقرًا له، يوسف علي موراج.
ووصف مسؤول أميركي حسن إيرلو بأنه مسؤول في «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، وقال إن الجامعة منتدى لعمليات «الفيلق» في الخارج، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
إلى ذلك، أضاف المسؤول الأميركي أن إيرلو والجامعة خضعا للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم «13224»، الذي يسمح للحكومة الأميركية بتحديد وتجميد أصول أفراد وكيانات أجنبية ترتكب أعمالا إرهابية أو تشكل خطراً كبيراً.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن تعيين إيرلو سفيراً لإيران باليمن يشير إلى نية طهران زيادة الدعم للحوثيين ويعقد جهود تسوية الصراع اليمني.
الجدير ذكره أن قرار استهداف إيرلو إنما هو في جانب منه إشارة لجماعة «الحوثي» اليمنية. حيث تعتبر واشنطن «الحوثيين» امتداداً للنفود الإيراني في المنطقة.
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