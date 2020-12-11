صديق صلاح الدين الغماري: الراحل أبان عن كفاءته المهنية زمن الجائحة.. وكان يطمح إلى نجاح برنامجه الجديد – فيديو

استحضر أحد أصدقاء صحافي القناة الثانية الراحل، صلاح الدين الغماري، الدور الذي أداه الأخير، خلال الجائحة، مشيرا إلى أن هم الفقيد، في الآونة الأخيرة، كان هو إنجاح برنامجه الجديد “صوتكم”.

ومن أمام مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية، صباح اليوم الجمعة، تذكر صديق الصحافي الراحل لحظات جمعته إياه، قبل بداية الجائحة، وأكد أن دوره الإعلامي خلالها ترجمة لما يعنيه إعلام القرب.

وتجمهر المئات من المغاربة، صباح اليوم، أمام مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية، لتوديع جثمان صحافي القناة الثانية، الراحل صلاح الدين الغماري.

ونقل جثمان صلاح الدين الغماري من مستودع الأموات في مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية نحو مسقط رأسه في مدينة مكناس، حيث سيورى الثرى.