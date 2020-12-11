شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لعضو حزب الله سليم عياش المدان بقتل رفيق الحريرى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 3:05 مساءً, 11 ديسمبر 2020 م المناطق - وكالات أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حكما اليوم الجمعة، على عضو بجماعة حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005، بخمس عقوبات بالسجن المؤبد. وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا. وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت.

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