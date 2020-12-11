شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون : عدم الاتفاق التجاري مع أوروبا "مرجحاً جداً" والان نبدء بالتفاصيل

حذَّر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم من أن عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي يبدو أمراً مرجحاً جداً في ظل عدم تحقيق تقدم في المحادثات بهذا الشأن ومع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى حل يوم الأحد القادم.

وأوضح جونسون في خطاب أثناء زيارة إلى منطقة نورثمبرلاند ، أن تحقيق أي تقدم الآن يتطلب تقديم الاتحاد الأوروبي عرضاً مغرياً جداً وتغييرًا في النهج تجاه الموضوعات محل الخلاف.

وقال : يبدو أنه من المرجح أن نبحث عن حل أعتقد أنه سيكون رائعًا بالنسبة للمملكة المتحدة، وسنكون قادرين على فعل ما نريده بالضبط ابتداءً من 1 يناير .

وأضاف من الواضح أن الأمر سيكون مختلفًا عما كنا قد شرعنا في تحقيقه، لكن ليس لدي شك في أن هذا البلد يمكن أن يكون جاهزا، وكما أقول ، يغادر الاتحاد الأوروبي وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية .

مما يذكر أن ملفي السيطرة على مصائد الأسماك ولوائح التنافسية التجارية تظلان أبرز الموضوعات التي تقف في طريق التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب الانفصال نهاية الشهر الجاري