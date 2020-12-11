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أردوغان يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا

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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي قوله إنه "سيتلقى لقاح بمشيئة الله عند بدء التطعيم".

وأعلن أردوغان نهاية نوفمبر الماضي أن لقاحا ضد كورونا محلي الصنع بلغ مرحلة متقدمة، وأن السلطات تهدف لجعله متاحا للاستخدام في أبريل المقبل، على أبعد تقدير.


وبلغ عدد إصابات كورونا في تركيا حتى اليوم 1,748,567 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 15751، وفق ما أورد موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصاءات كورونا في دول العالم.

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