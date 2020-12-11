سنة الأخطار والحوادث المأساوية... ماذا ينتظرنا عام 2021؟ شاهدوا توقعات جاكلين عقيقي

من البديهي أن يكون العالم بأسره بانتظار عام جديد يحمل معه الفرح والايجابية... لكن الواقع لا يبدو كذلك. وبحسب ما أوضحت عالمة الفلك جاكلين عقيقي لقناة السومرية، فإن سنة 2021 ستكون أشد وأصعب من السنة الحالية، سنة 2020. لن تغيب عنها الكوارث الطبيعية، وستشتد فيها الثورات وتتأزم الاوضاع المعيشية والاقتصادية.سنة 2021، هي سنة الأخطار والحوادث المأساوية. سنة نشوب الخلافات ووقوع الصدامات الداخلية والخارجية. ستكون سنة قاسية على الجميع، لكنها تحمل في النصف الثاني منها حلولا للأمراض والاوبئة التي تفتك بالعالم، وبصيص نور وأمل على الصعيد الاقتصادي، ولا سيما على مختلف الاصعدة .

والجدير ذكره، أن سنة 2021 ستكمل أحداث السنة الحالية سنة 2020، مع العلم ان خطورتها ستتراجع في نصفها الثاني. فما الأحداث التي تنتظرنا؟ وهل نتحملها ونعبرها سالمين للوصول الى جزئها الثاني؟



تشير عقيقي، أن خلال سنة 2021 ستزداد اعمال العنف والشغب والاغتيالات، مع ظهور الاحزاب السياسية المتطرفة. كما سنشهد حروباً كبيرة وقاسية على الجميع.

بداية السنة المقبلة ستكون صعبة خلال الاشهر الاولى. تحتدم خلالها الخلافات وتتأزم المشاكل والكوارث الطبيعية خصوصا في الفترة الممتدة من حزيران الى ايلول.

الى ذلك، سيشهد العالم ثورة غزو في مجال الاتصالات... ورغم التقدم التكنولوجي والتطور السريع عالميا الا اننا على الصعيد الانساني، سنعود الى العصر الحجري.

أما على الصعيد الفلكي، فما الذي يخبئه علم الفلك لمختلف الابراج؟

لن نتحدث في هذا السياق عن حظوظ ابراج معينة، أو فشل أخرى. لان هذه السنة ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، اذ انها ستكون مسيرة من التناقضات، سنشهد خلالها أشهرا ايجابية وأخرى سلبية.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات عن أحداث العام المقبل وحالة الابراج لعام 2021، ندعوكم لمشاهدة الفيديو المرفق أدناه، والذي يحمل لمحة سريعة عن وضع الابراج والحالة العامة للسنة المقبلة، مع عالمة الفلك جاكلين عقيقي.