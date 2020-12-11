قاذفتان أمريكيتان بسماء الخليج لردع إيران.. ثاني مهمة في شهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز "بي-52" فوق الخليج العربي، الخميس، في مهمة لاستعرض القوة وردع إيران.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين أن العملية استهدفت ردع إيران ووكلائها عن شن هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وكانت مهمة الطائرتين التي تستغرق 36 ساعة ذهابًا وإيابًا من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا هي الثانية خلال ثلاثة أسابيع التي تقوم فيها قاذفات القوات الجوية برحلات طويلة المدى قرب المجال الجوي الإيراني بعد إخطار في اللحظة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تجري بين الفترة والأخرى مثل هذه المهام الاستعراضية إلى الشرق الأوسط وآسيا؛ للتأكيد على القوة الجوية الأمريكية للحلفاء والخصوم، لكن القيام بمهمتين خلال شهر هو أمر غير معتاد.

وقال مسؤولون إن الطائرات الأمريكية حلقت بمنطقة الخليج الأوسع لنحو ساعتين قبل العودة إلى أرض الوطن.



وكانت طائرتان أخريان من طراز "بي-52" من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا أجرت نفس النوع من المهام طويلة المدى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي رحلة، الخميس، في أعقاب اغتيال العالم الإيراني البارز الشهر الماضي، في هجوم ألقت فيه إيران باللوم على إسرائيل مع تواطؤ أمريكي محتمل.

كما تأتي مهمات القاذفات قبل أسابيع على ذكرى الضربة الأمريكية التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي واستهدفت قائد مليشيا فيلق القدس قاسم سليماني في العراق.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، الخميس، إنه "يجب على خصومنا المحتملين أن يفهموا أنه لا توجد دولة على وجه الأرض أكثر استعدادًا وقدرة (من الولايات المتحدة) على نشر قدرات قتالية إضافية بسرعة في مواجهة أي عدوان".

وأضاف: "نحن لا نسعى وراء صراع، لكن يجب أن نظل مستعدين وملتزمين بالرد على طارئ".