زوج نائبة رئيس أمريكا يرفض البيت الأبيض ويتمسك بالتدريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت صحيفة بريطانية عن رفض دوجلاس إمهوف، زوج نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، وظيفة بالبيت الأبيض ليعمل بالتدريس.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن إمهوف سيضطلع بوظيفة في التدريس بكلية الحقوق بجامعة جورج تاون بداية من يناير/كانون الثاني عام 2021، بحسب إعلان الكلية، مما يضع نهاية للتكهنات حول وظيفة محتملة بالبيت الأبيض.

وقال عميد الكلية، ويليام إم ترينور، الخميس: "يسعدني انضمام دوجلاس إمهوف إلى أعضاء هيئة التدريس بكليتنا. إنه أحد رواد التقاضي المعنيين بالملكية الفكرية والأعمال التجارية، ولديه التزام قوي تجاه العدالة الاجتماعية".

وأضاف: "أعلم أن طلابنا سيستفيدون بشكل كبير من خبرته وفطنته، وأتطلع بفارغ الصبر لوصوله".

وأشار إلى أن إمهوف يتمتع بـ30 عامًا من الخبرة عرف خلالها بالترافع في نزاعات عالية المخاطر مع التركيز على المسائل المتعلقة بالإعلام والترفيه والملكية الفكرية.

من جانبه، قال إمهوف، خلال بيان، إنه لطالما أراد التدريس وخدمة الجيل القادم من شباب المحامين، مضيفًا: "متحمس جدًا للانضمام لمجتمع جورج تاون".

وفي كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، سيعمل إمهوف كزميل زائر بالاستناد جزئيًا على خبرته العميقة في المسائل المتعلقة بالإعلام والترفيه لتعليم مقررات دراسية ذات صلة، خلال الفصل الدراسي المقبل في الربيع.

كما سيكون زميلًا متميزًا بمعهد قانون التكنولوجيا والسياسة التابعة لكلية حقوق جورج تاون، في إطار مبادرة جديدة ستتضمن متحدثين ومشروعات أخرى.

وعندما بدأت زوجته كامالا هاريس حملتها الانتخابية، حصل إمهوف على إجازة مؤقتة من وظيفته كشريك بشركة المحاماة النافذة "دي إل إيه بايبر".

وتزوج الاثنان عام 2014، عندما كنت هاريس تشغل منصب المدعي العام لولاية كاليفورنيا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عندما فاز جو بايدن وكامالا هاريس بالانتخابات، وتأكد أنها ستصبح أول امرأة هندية أمريكية تشغل منصب نائب الرئيس، قرر إمهوف ترك وظيفته بالكامل لدعمها.

وقال مسؤول بفريق الرئيس المنتخب جو بايدن لشبكة "فوكس نيوز" إن إمهوف كان يعمل مع الفريق الانتقالي لبايدن وهاريس على تطوير الملف الذي سيركز عليه لدعم عمل الإدارة.



لكن إمهوف نفسه أكد خلال مقابلة مع مجلة "بيبول" أنه لا يفكر في شغل وظيفة بدوام كامل بالبيت الأبيض، مشيرًا إلى وجود العديد من الأشخاص والمستشارين حول هاريس بالفعل.