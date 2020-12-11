شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة «إس- 400» والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 11 ديسمبر 2020 وتوترت العلاقات بشدة بين الدولتين في حلف شمال الأطلسي العام الماضي، عندما حصلت أنقرة على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة، ما دفع واشنطن إلى إخراج تركيا من برنامج مقاتلاتها المتطورة «إف 35».



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