شكرا لقرائتكم خبر عن «تايم» تختار ليبرون جيمس رياضي العام 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - أ ف ب

اختارت مجلة «تايم»، الجمعة، نجم كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس المتوّج بلقب دوري المحترفين، أفضل رياضي في العام 2020.

وبعد نيله جائزة مجلة «سبورتس إيلوستريتد» الرياضية، حصل نجم لوس أنجلوس ليكرز على هذا التكريم، بسبب إنجازاته الرياضية، والتزامه الاجتماعي خارج الملاعب.

وأحرز «الملك» لقبه الرابع في دوري «إن بي إيه» في عشر سنوات، ومع ثالث نادٍ مختلف، لتتويجه سابقاً مع ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز.

وحيّت المجلة التزام ليبرون (35 عاماً) قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، حيث دعا من خلال جمعية «أكثر من صوت» الأمريكيين- الأفارقة إلى تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية والمشاركة بكثافة.

ودعم جيمس هذه الحركة جاذباً رياضيين آخرين، وذلك على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعه مثلاً 48 مليون شخص في موقع «تويتر».

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