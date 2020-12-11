شكرا لقرائتكم خبر عن الأرض تلعب ضد أصحابها في دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد نادي النصر صدارة دوري كرة الصالات بفوزه اللافت على مستضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة، الخميس، في الجولة الرابعة من الدوري. وحقق الحمرية الفوز الأول في الدوري على حساب مستضيفه اتحاد كلباء 7-2، وتغلب شباب الأهلي على مليحة 1-0.

ويتضح من هذه النتائج أن الأرض لم تلعب مع أصحابها؛ إذ خسرت جميع الفرق التي لعبت في أرضها. وبنهاية الجولة الرابعة، يصبح النصر في الصدارة بفارق الأهداف برصيد 10 نقاط، متساوياً مع البطائح في النقاط، محتلاً المركز الثاني، وصعد شباب الأهلي إلى المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ودبا الحصن رابعاً برصيد 7 نقاط، وخورفكان في المركز الخامس برصيد 4 نقاط، واتحاد كلباء 4 نقاط في المركز السادس، والحمرية سابعاً برصيد 4 نقاط، والظفرة ثامناً برصيد 3 نقاط، ومليحة تاسعاً برصيد نقطتين، والشارقة عاشراً وأخيراً برصيد نقطة واحدة.

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