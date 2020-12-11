شكرا لقرائتكم خبر عن 82 جواداً تتنافس في سباق كأس منصور بن زايد بنادي الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق السبت بنادي الشارقة للفروسية سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمشاركة 82 جواداً من الخيول العربية الأصيلة، ويقام السباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وبناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

ويأتي السباق برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2020/ 2021 في نادي الشارقة للفروسية والسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية، يقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة.

ويتكون السباق من 6 أشواط لمختلف المسافات والمستويات، حيث ستكون الانطلاقة بالشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ للخيول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1200 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 16 جواداً.

وبالنسبة للشوط الرئيسي، الشوط الخامس «كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان»، فقد خصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق، لمسافة 1200 متر، وهو شوط تكافؤ تصل جوائزه إلى 100 ألف درهم، ويقام بمشاركة 14جواداً.

أما الشوط الثاني فخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر ثلاث سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1000 متر، وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، بمشاركة 9 جياد.

وبالنسبة للشوط الثالث فقد خصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700 متر، وجوائز هذا الشوط 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً.

أما الشوط الرابع، فخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ ومن الإنتاج المحلي بعمر أربع سنوات، لمسافة 1700 متر، وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم، ويشهد مشاركة 16 جواداً.

أما الشوط السادس الختامي، فقد خصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1200 متر، وتبلغ جوائزه 40 ألف درهم، ويقام بمشاركة 11 جواداً.

ويعتبر هذا السباق الثالث لنادي الشارقة للفروسية والسباق من جملة سبعة سباقات يحتضنها النادي لهذا الموسم، وسيجري السباق الرابع سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يليه السباق الخامس سباق كأس مجلس التعاون الخليجي 9 يناير/كانون الثاني 2021، يليه السباق السادس سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 27 فبراير/شباط، ثم السباق السابع سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان 3 إبريل/نيسان 2021.

