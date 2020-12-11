شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها العراقى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمس الخميس، كلًا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور خالد البتال وزير التخطيط بدولة العراق؛ لبحث سبل التعاون في مجال التدريب والاستثمار في العنصر البشري، يأتي ذلك في إطار زيارته للقاهرة لتفعيل الاتفاقات والمشروعات المنبثقة عن المجلس التنسيقي المصري العراقي الأردني.

واصطحبت الدكتورة رشا راغب كلا الوزيرين والوفد المصاحب لهما للقاء متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وتم عرض عدة فيديوهات عن فكرة إنشاء الأكاديمية الوطنية؛ المشروع القومي المصري لبناء الإنسان وعن بعض البرامج التي تقدمها، ثم قامت "راغب" بعرض تقديمي للتعريف بالأكاديمية الوطنية ومجلس أمنائها ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى أبرز ما تقدمه الأكاديمية من برامج رئاسية ومبادرات قومية وبرامج تكليفات.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدرب في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدرب في الدفعة الثانية الذين تلقوا التدريب الميداني في 3 أكتوبر الماضي واستمر لمدة شهر في جميع المحافظات، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سيتم تدريبهم لمدة عام 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

أنشأت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (1)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (2)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (3)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (4)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (5)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (6)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (7)



الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وزيرة التخطيط ونظيرها من دولة العراق (8)