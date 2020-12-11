قفزة محفظة توريق بنك قناة السويس 5 أضعاف في عام لتتخطى 1.2 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

يخطط بنك قناة السويس لزيادة محفظة السندات والتوريق إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية الشهر الجاري وذلك عبر مشاركته في عمليات توريق جديدة لبعض الشركات، حسب ما قالته مصادر لمصراوي.

وأوضحت المصادر، أن محفظة السندات والتوريق ارتفعت بقيمة مليار جنيه خلال عام لتسجل 1.2 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بـ 200 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 500%.

وشارك بنك قناة السويس خلال الفترة الماضية في عدد من العمليات لتوريق سندات لعدد من الشركات من بينهم مؤخرا مشاركته في صكوك ثروة وبالم هيلز.