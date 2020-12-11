محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة بضائع وحاويات، اليوم الجمعة، تزامنًا مع تصدير 14100 طن رمل، و2246 طن كلوريد الكالسيوم، و3900 طن فوسفات و442 طن كحول.
وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 16044 طن قمح و22101 طن ذرة، و2388 طن فول و4200 طن أبلاكاش و21070 طن خردة، و6433 طن حديد و5291 طن عدس.
أضاف المركز الإعلامي، أن عدد الحاويات الواردة بلغ 401 حاوية مكافئة، والترانزيت 1180 حاوية.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157797 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 8008 طنا.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول 27 سفينة بضائع وحاويات في ميناء دمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.