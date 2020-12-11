"336 طربة حشيش".. إحباط محاولة تهريب مخدرات من سيناء إلى السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد: أحبطت مباحث السويس بالتنسيق مع الأمن العام تهريب 336 طربة حشيش من شبه جزيرة سيناء إلى السويس وتوزيعها. كانت معلومات وردت اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي في السويس، تفيد اعتزام مسجل خطر شقي مقيم بجنوب سيناء وله محل إقامة ثاني بالسويس تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي. أفادت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام جرى إعداد كمين للمتهم وضبطه أثناء استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين. بتفتيش السيارة عثر رجال الشرطة على مخبأ سري وضع المتهم داخله كمية الحشيش التي وزنت 33.6 كيلو جرام، تقدر قيمتها بـ2.350 مليون جنيه، كما عثروا معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.



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