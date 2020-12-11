لبنان: توجيه تهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" لرئيس الحكومة و3 وزراء سابقين

ادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، اليوم الخميس، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و 3 وزراء سابقين بتهمة «الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة» وجرح مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة «فرانس برس».

وأوضح المصدر القضائي أن الوزراء المعنيين هم وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، مشيراً إلى أنه ستجرى جلسات الاستجواب معهم كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة».