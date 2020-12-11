روسيا: رصد 38 انتهاكًا للهُدنة في سوريا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا رصد 38 انتهاكاً للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظات إدلب واللاذقية وحماه.
أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة لم يتسن له التأكُد من هذه الانتهاكات.
وذكرت "الدفاع الروسية"، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانب التركي في اللجنة المذكورة أعلن بدوره أنه رصد 5 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى
غذائية بوزن إجمالي من المساعدات يبلغ 936 كجم.
وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة في قرية "الصالحية" بمحافظة دير الزور، تم من خلالها توزيع 250 سلة
وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس عن تجرية إطلاق ناجحة لصاروخ فرط صوتي من طراز "تسيركون" من البحر الأبيض في روسيا وإصابته لهدف على بعد 450 كيلومترا في بحر "بارنتس" بأقصى الشمال الروسي.
وكان ترحيل السوريين إلى بلادهم معلقا في ألمانيا منذ سنة 2012، بسبب الحرب المدمرة هناك، التي راح ضحيتها نحو 400 ألف قتيل وملايين اللاجئين، والتي من بين تداعياتها استقبال برلين لنحو مليون لاجيء سوري على أراضيها.
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