الصين تأسف بشدة حيال وضع هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" اليوم الجمعة عن أسفها الشديد لأن جميع أعضاء هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية انتهت مدتهم وتركوا مناصبهم، مشيرة إلى أن تعطيل هيئة الاستئناف تؤثر على التشغيل الطبيعي لآلية تسوية المنازعات التابعة للمنظمة، ما يمثل ضربة قوية للنظام التجاري متعدد الأطراف.



وقالت يينغ ، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين ستواصل العمل مع أعضاء المنظمة من أجل تسريع إعادة

هيئة الاستئناف إلى العمل العادي والمحافظة بثبات على القيم المحورية والمباديء الأساسية للمنظمة، لاسيما الانفتاح والتسامح وعدم التمييز، والتمسك بحزم بالتجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.

وقد شجبت الصين اليوم الجمعة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية بحق شركتي "هواوي" و"تشاينا تيليكوم" والمتعلقة بإلغاء تفويض تشغيل العمليات هناك، داعية واشنطن إلى توفير بيئة عادلة وغير تمييزية لشركاتها

للعمل بشكل طبيعي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" ،في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم، إن ما وصفته بـ "ذريعة حماية الأمن القومي الأمريكي لا تتفق تماما مع الحقائق، فالهدف هو إساءة استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع شركات صينية محددة".



وأضافت يينغ "الشركات الصينية لديها سجل جيد جدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني، حيث قامت هواوي ببناء أكثر من 1500 شبكة في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ولم يحدث أبدا حادث أمن إلكتروني مماثل لحادث سنودن أو ويكيليكس، ولم تكن هناك أي أنشطة مراقبة شبكية.