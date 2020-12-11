العراق يُسجل 1347 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الجمعة تسجيل 1347 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالجائحة منذ بدء انتشارها في العراق إلى 572600 حالة.



وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - إلى أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة؛ ليصبح المجموع الكلي لمن توفى من المصابين بالفيروس 12549 حالة.



وأوضح البيان أنه تم تسجيل 1930 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 503897 حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها حققت نجاحا كبيرا بزيادة عدد الفحوصات فوق الـ 30 ألف فحص يوميا لتشخيص

فيروس كورونا بعد زيادة عدد المختبرات.



وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن نسبة الحالات الموجبة للإصابة بفيروس كورونا من عدد الفحوصات تمثل ( ٨ ٪؜ ) بعد ان كانت (٢٢٪؜) في الاشهر السابقة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.