روسيا: عودة 452 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 452 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.



وذكر المركز الروسي، في بيان اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل عودة نازحين إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل سوريا

خلال نفس الفترة الزمنية.



وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 9 عبوات ناسفة قابلة للانفجار.

وقد قال هانس يورغ أنغيلكه، المسؤول السامي في وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة،

إن بلاده ستسمح بترحيل السوريين الذين تعتبرهم مصدر تهديد لأمنها، إلى بلادهم اعتبارا من العام المقبل.

وأكد أنغيلكه في مؤتمر صحفي أن "الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام"، متوعدا بأن "الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد، وسوف يغادرون".

وكان ترحيل السوريين إلى بلادهم معلقا في ألمانيا منذ سنة 2012، بسبب الحرب المدمرة هناك، التي راح ضحيتها نحو 400 ألف قتيل وملايين اللاجئين، والتي من بين تداعياتها استقبال برلين لنحو مليون لاجيء سوري على أراضيها.