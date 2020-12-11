أنجيلا ميركل تبحث إجراءات جديدة لمكافحة كورونا

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعا مع رؤساء ووزراء الولايات الفيدرالية الـ16 يوم الأحد المقبل، لمناقشة إجراءات جديدة لمكافحة وباء كورونا.

وقالت حكومة ولاية بادن فورتمبيرج التي تقع في جنوب غرب البلاد، إن "الإغلاق الصارم" حتى العاشر من يناير على الأقل أمر ضروري في الولاية، بهدف خفض عدد الإصابات.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفعت إلى مليون و272078، بعد تسجيل 29875 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أوضحت البيانات زيادة عدد الوفيات بواقع 598 ، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في ألمانيا 20970.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 69.14 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و575595، وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

كما أظهر إحصاء لرويترز، يوم الخميس، أن أكثر من 68.45 ‬مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و562428.