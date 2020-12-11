سلطنة عمان ترحب باتفاق ملك المغرب والرئيس الأميركي

رحبت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بما أعلنه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس دونالد ترامب، قائلة إنها تأمل أن يعزز مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

وذكر ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد على حسابه الرسمي في "تويتر": "نرحب بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية".

وأضاف "نرحب بقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية

مع دولة إسرائيل. خطوة سيادية تساهم في تعزيز سعينا المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة".

وقد ورحب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء، وافتتاح قنصلية أميركية في مدينة الداخلة "باعتباره خطوة تاريخية مهمة تعزز من

السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد العاهل البحريني بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".