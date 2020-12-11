اخترع الجيش الروسي تكنولوجيا اعتراض الدرونات صغيرة الحجم باستخدام شبكات خاصة، ووصفتها صحيفة The National Interest الأمريكية بأنها غير مسبوقة.
والمقصود بالأمر هو درون "كارنيفورا" الصغير بوزن 40 كيلوجراما يرمي بشبكة خاصة توضع في قسمه الخلفي. وبإمكان الدرون ضبط قوة شد سلك الشبكة وطوله حسب طول وقطر الدرون المراد اصطياده.
ويحلق "كارنيفورا" بسرعة 150 كيلومترا فيالساعة ويمكن أن يبقى في الجو لمدة 15 ساعة. ولا يعتمد الدرون الصياد على أجهزة الملاحة الفضائية. لذلك بمقدوره تفادي محطات الحرب الإلكترونية المعادية .
وقال كاتب المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، كريس أوبورن، إن التكنولوجيا الواعدة التي اخترعها المهندسون الروس تسمحبعدم إلحاق أضرار بالدرون المعادي المستولى عليه ونقله جوا بسلامة فوق الحد الأمامي إلى مواقع القوات الصديقة.
وأضاف أن درون الاعتراض قد يكون مفيدا في حال يصعب على محطات الحرب الإلكترونية الصديقة التشويش على الدرونات المعادية التي تحلق اعتمادا على برامج ذاتية القيادة ولا تعتمد الملاحة الفضائية والاتصالات بمراكز القيادة البعيدة.
يذكر أن درون "كارنيفورا" يمكن أن يستخدم كذلك كدرون ضارب ويسلح بقذائف شديدة الانفجار وقنابل جوية من العيار الخفيف.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة أمريكية: الجيش الروسي يبتكر درونا يعترض نظائره المعادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.