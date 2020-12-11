جونسون يعتزم الحصول على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تريد إنجاز اتفاق تجاري بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تتراجع عن القضيتين الرئيسيتين العالقتين.

وقال وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، إن "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يريد الحصول على اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا تزال هناك فرصة للحصول على واحدة، لكنه لن يتراجع

عن القضيتين الرئيسيتين العالقتين".

وأضاف دودن لشبكة سكاي نيوز: "ما زلت أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا بأن نحصل على هذه الصفقة... نحن قطعنا تقريبا 90٪ من الطريق إلى هناك".

وأوضح دودن: "هناك قضيتان معلقتان، ولا يمكن لرئيس وزراء بريطاني معقول قبولهما"، مؤكدا: "أفضل

كثيرا أن يكون لدينا اتفاق، ويفضل رئيس الوزراء كثيرا التوصل إلى اتفاق ... لكن هذه الصفقة لا يمكن أن تأتي بأي ثمن".

وكانت الوزيرة البريطانية، بيني موردنت، قالت الخميس، إن بلادها "تعمل بلا كلل" لتأمين الوصول إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكن الجانبين ما زالا متباعدين بشأن عدة قضايا.

وأكدت أنه "من الواضح أننا ما زلنا بعيدين عن بعضنا البعض، فيما يسمى بتكافؤ الفرص، ومصايد الأسماك والحوكمة".