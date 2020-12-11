التحالف: الشق العسكري يسير حسب الخطط

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن خطوات تنفيذ الشق العسكري يسير حسب الخطط، وأكدت على التزام وجدية الحكومة الشرعيه والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري. وأبانت أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة و تسير بإشراف منها.



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