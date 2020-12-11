وزير أميركي: سنرخص للقاح "فايزر" ضد كورونا خلال أيام

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قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس أزار، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سترخص استخدام لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" ضد مرض كوفيد-19 في غضون أيام.

وأوضح الوزير، في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية الأميركية، أن تطعيم المجموعة الأولى من المستفيدين من اللقاح يبدأ ربما الاثنين أو الثلاثاء.

وأضاف أزار أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها.

وتابع أن الإدارة الأميركية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح إلى مختلف الولايات.

تأتي تصريحات وزير الصحة بعد أن صوتت لجنة مستشارين مستقلة من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بأغلبية ساحقة لصالح استخدام لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته الشركتان الأميركية والألمانية.

وصوتت اللجنة بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح إقرار استخدام اللقاح، قائلة إن مزاياه المعروفة تفوق مخاطره بالنسبة للبالغين فوق 16 عاما. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت.

كانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية أكدت، قبل أيام، أن اللقاح آمن ولا يمثل أي خطورة وأن نسبة فاعليته تبلغ 95 بالمائة.

وعليه، من المتوقع على نطاق واسع أن تجيز الإدارة استخدام اللقاح خلال أيام. ومن المتوقع كذلك أن يبدأ توزيعه وعمليات التطعيم على الفور تقريبا بعد ذلك.

وأودى الفيروس في الولايات المتحدة، حتى الآن، بحياة أكثر من 285 ألف شخص.