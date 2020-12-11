عُمان ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل

عربي ودولي

ع+ ع-

رحبت سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، بإعلان المغرب استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، إن السلطنة تأمل أن تعزز هذه الخطوة المساعي نحو إقرار سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة «ترحب سلطنة عُمان بما أعلنه جلالة الملك محمد السادس عاهل المغرب الشقيق في اتصالاته الهاتفية بكل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأضافت أنها «تأمل أن يعزز ذلك من مساعي وجهود تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط».

كانت وكالة أنباء المغرب العربي ذكرت، أمس الخميس، نقلا عن بلاغ صادر من الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزم المغرب «استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال» مع إسرائيل.

