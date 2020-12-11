قمة الاتحاد الأوروبي تؤيد فرض عقوبات جديدة على تركيا

سيف اليزيد - وافق قادة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على تركيا على خلفية الاستفزازات التي تقوم بها في البحر الأبيض المتوسط.

يمكن أن تمس العقوبات كل من الأفراد والشركات المتورطة في عمليات الحفر الاستكشافية غير القانونية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتضغط اليونان وقبرص، البلدان العضوان في الاتحاد، من أجل فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقيبها عن النفط والغاز في منطقة تابعة لمياههما الإقليمية.

ولا تستبعد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقوبات جديدة على تركيا.

وأشارت ميركل، اليوم الجمعة عقب قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في مقر التكتل في العاصمة البلجيكية بروكسل، إلى انتظار تقرير من مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بشأن توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي على أنقرة.

كان بوريل صرح، مراراً، أن العقوبات آتية لا محالة بسبب عدم تجاوب تركيا مع المبادرات الأوروبية.

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