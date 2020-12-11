روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بـ «كورونا» منذ بداية الجائحة

سيف اليزيد - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفاعاً كبيراً وقفزة غير مسبوقة في عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا المستجد ما يمثل أعلى حصيلة وفيات يومية ولأول مرة منذ بداية الجائحة. وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه تم تسجيل 613 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس (562 وفاة) ليبلغ العدد الاجمالي للوفيات 45893 وفاة، بالاضافة إلى رصد 28585 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 27927 إصابة في اليوم السابق ما يمثل ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات اليومية لتبلغ الحصيلة النهائية مليونين و597 ألفاً و711 إصابة، مع تماثل 26171 مريضا للشفاء من كورونا، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونين و59 ألفا و840 شخصا.

وفي السياق ذاته، قال رئيس معهد «غاماليا» الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر غينسبرغ، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح «سبوتنيك V» ضد فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة التطعيم ضد الفيروس في العاصمة موسكو، ومن المقرر أن تنطلق حملات التلقيح في جميع المناطق الروسية قبل نهاية الأسبوع الحالي.



