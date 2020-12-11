يستقبل فريق نهضة الزمامرة، مساء اليوم الجمعة، فريق الجيش الملكي في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية لكرة القدم- القسم الأول.
وبحث ممثل مدينة الزمامرة عن تحقيق أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من شباب المحمدية، ونهضة بركان، واحتل بذلك الصف الأخير بـ0 نقطة.
ويأمل الجيش الملكي في الخروج من البداية الكارثية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد هزيمتين.. الجيش الملكي يرحل لمواجهة الزمامرة وعينه على تحقيق أول فوز في البطولة الاحترافية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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