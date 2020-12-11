مصرف الرشيد يعلن رفع وجبة جديدة من سلف الموظفين

وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم رفع وجبة جديدة من سلف الموظفي"، داعيا "المستفيدين كافة، ممن سترسل لهم رسائل نصية بالمبلغ مراجعة فروعه او منافذ الدفع الالكتروني لاستلام السلفة".



واوضح البيان أن "المصرف مستمر برفع سلف موظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي وزارة الداخلية والمتقاعدين ممن سبق وان تم ترويج معاملاتهم".

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