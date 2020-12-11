شكرا لقرائتكم خبر عن «المضاربة بالعملات».. تهمة جديدة تلاحق البشير والان مع التفاصيل
وأعلن صالح استرداد القطعة 1 مربع 4 وسط بحري، والبالغة مساحتها 88864 متراً مربعاً، من شركة الهاصور المحدودة لصالح حكومة السودان، مبيناً أن هذه القطعة كانت تخص مصلحة النقل الميكانيكي التي قام النظام السابق بحلها والتخلص منها حتى يسهل له ممارسة عمليات الفساد.
وأصدرت لجنة تفكيك «نظام الثلاثين من يونيو» قراراً بإلغاء التسوية التي أبرمت بين رجل الأعمال فضل محمد خير وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في أكتوبر من عام 2018، والتي تم بموجبها إطلاق سراحه مقابل دفع 50 مليون دولار. ولفت صالح إلى أن قرار اللجنة ينص على الاستيلاء ومصادرة كل الممتلكات والأصول والأموال المملوكة لفضل محمد خير لصالح حكومة السودان. كما أصدرت اللجنة قراراً باسترداد 3 عقارات بمربع 11 بحي كافوري، مملوكة لإسراء أبوعبيدة محمد دج، لصالح حكومة السودان.
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