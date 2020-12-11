شكرا لقرائتكم خبر عن يخططون لشن هجمات.. الجيش الأمريكي يتأهب لردع وكلاء طهران والان مع التفاصيل
ونقلت شبكة CNN عن هؤلاء المسؤولون قولهم: إن الأمر أصبح مقلقاً، مؤكدين أن لديهم مؤشرات على استعدادات المليشيا لشن هجمات، فيما رفضوا الإدلاء بتفاصيل أخرى بسبب الطبيعة الحساسة للمعلومات الاستخباراتية التي يملكونها،، مشددين على أن القدرات التي تحتاجها تلك الجماعات من أسلحة وما شابه موجودة في العراق، فالمجموعات تحافظ باستمرار على مخزون من الصواريخ والمدفعيات هناك. ورجحوا أن تكون القيادة الإيرانية في حالة توتر بعد أن ورد الشهر الماضي عن الرئيس دونالد ترمب أنه طلب من كبار مساعديه خيارات لضرب المواقع النووية الإيرانية.
واعتبر مسؤولون أمريكيون أن قلق بلادهم يأتي من حسابات خاطئة قد يقوم بها النظام الإيراني أو مليشياته عن طريق شن هجمات متهورة ضد مصالح أمريكية، ما قد يدفع ترمب لتوجيه ضربة إلى إيران.
وسبق أن نفذت المليشيات الإيرانية في العراق هجمات صاروخية خلال الفترة الماضية، إلا أن حدة التوترات ارتفعت بشكل خاص في أعقاب اغتيال القيادي في الحرس الثوري محسن فخري زاده، وتزامناً مع الذكرى السنوية لمقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني.
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