شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال أمريكي: إيران مرتبكة بشأن الرد على اغتيال زاده والان مع التفاصيل
ولفت ماكينزي إلى أن بلاده تمكنت من ردع إيران إلى حد معين، مضيفاً أنه يطمح أن يبقى هذا المستوى من الردع لأطول فترة ممكنة، وأكد أن على طهران أن تدرك أن أمريكا ستتخذ خطوات في حال تعرضت أو أصدقاؤها في المنطقة لهجوم. وأشار إلى أن السلطات الإيرانية، حسب رأيه، لا تزال تتعرض للضغط لتنتقم لاغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
ونوّه باعتقاده بأن القيادة الإيرانية تفتقد إلى سليماني، وأن القائد الجديد لـ «فيلق القدس» لم يكن على نفس المستوى من الفاعلية.
وكانت واشنطن وجهت رسالة ردع لإيران لثاني مرة خلال أقل من شهر، إذ أقلعت قاذفتان أمريكيتان من الولايات المتحدة وحلقتا فوق منطقة من الشرق الأوسط، (الخميس).
ويستهدف تحليق القاذفتين الهائلتين من «طراز بي-52 أتش ستراتفورتريس» فوق المنطقة، وهي ثاني مهمة من نوعها في أقل من شهر، تأكيد التزام الولايات المتحدة المستمر تجاه الشرق الأوسط حتى مع قيام إدارة الرئيس دونالد ترمب بسحب الآلاف من القوات من العراق وأفغانستان.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال أمريكي: إيران مرتبكة بشأن الرد على اغتيال زاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.