شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسمح بترحيل «السوريين الخطيرين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين-أ.ف.ب ستسمح ألمانيا مجدداً بعمليات الترحيل إلى سوريا التي تدمرها الحرب، اعتباراً من 2021 في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية، الجمعة.

وقال وزير الدولة في وزارة الداخلية هانس يورغ انغيلكه للصحفيين إن «الحظر العام على الترحيل (إلى سوريا) ستنتهي مدته في نهاية هذا العام». وأضاف: «الذين يرتكبون جرائم أو يسعون وراء أهداف إرهابية؛ لإلحاق أذى خطر بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد، وسوف يغادرون».

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