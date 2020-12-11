شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة «تايم» تعلن جو بايدن ونائبته «شخصية العام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - رويترز

منحت مجلة «تايم» الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كاملا هاريس معاً لقب «شخصية العام» لسنة 2020، وقامت باختيارهما من قائمة نهائية شملت الرجل الذي هزمه بايدن في الانتخابات، الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المجلة، الخميس، في نبذة نشرتها على موقعها الإلكتروني مع إعلان منح اللقب، إن بايدن إلى جانب هاريس، التي كسر انتخابها حواجز النوع والعرق، يمثلان معاً «الإصلاح والتجديد في قائمة واحدة».

وقال إدوارد فيلسنثال مدير تحرير مجلة «تايم» ورئيسها التنفيذي: إن بايدن وهاريس نجحا في «سجال وجودي حول ماهية الواقع الذي نعيش فيه». وأضاف: «بسبب تغيير الرواية الأمريكية، وبسبب إظهار أن قوى التشارك الوجداني أقوى من نيران الانقسام، وبسبب نشر رؤية الالتئام في عالم مأزوم، اختارت «تايم» جو بايدن وكاملا هاريس شخصية العام لسنة 2020».

وقالت المجلة: إن ترامب، وهو الرئيس الـ45 للولايات المتحدة وشخصية العام الذي اختارته لسنة 2016، كان بين ثلاثة آخرين في القائمة النهائية لاختيارات هذا العام.

المرشحان الآخران فهما عبارة عن مجموعتين: الأولى: العاملون بقطاع الصحة الذين يكافحون جائحة «كوفيد-19»، والثانية: المشاركون في حركة تطالب بالمساواة العرقية نشأت بعد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو/أيار؛ بعد أن جثم شرطي أبيض على عنقه ضاغطاً عليه قرابة تسع دقائق.

وعادة ما يكون «شخصية العام» فرداً واحداً؛ لكن سبق واختارت المجلة مجموعة معاً. وسبب الاختيار واحد بحسب المجلة: إبراز «أكثر من أثّر في الأخبار أو في حياتنا.. سواء بالسلب أو الإيجاب».

وبدأت «تايم» هذا التقليد عام 1927. وفي العام الماضي كانت ناشطة المناخ جريتا تونبري أصغر من يحصل على اللقب.

وإلى جانب «شخصية العام»، منحت المجلة الفريق الغنائي الكوري «بي.تي.إس» لقب «مُرفّه العام»، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس لقب «رياضي العام».