شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 من الأمن الروسي خلال محاولتهم اعتقال رجل فجر نفسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو – رويترز

قالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، الجمعة، إن ستة من أفراد إنفاذ القانون أصيبوا في هجوم انتحاري في منطقة شمال القوقاز خلال محاولتهم اعتقال رجل فجر نفسه، بحسب ما نقلت وكالة «تاس» للأنباء.

وأوضح مصدر أمني، أن 6 أفراد أصيبوا في انفجار نفذه من يشتبه في أنه انتحاري في منطقة كاراتشاي-تشيركيسيا في إقليم شمال القوقاز الروسي خارج مقر جهاز الأمن الاتحادي.

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