شكرا لقرائتكم خبر عن خلف الحبتور: كسبنا التحدي وقهرنا الجائحة واللجنة المنظمة أبدعت والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم السبت منافسات بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ23 لتنس السيدات، والتي انطلقت في السادس من شهر ديسمبر/كانون الأول بإشراف الاتحاد الدولي للتنس، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، وبمشاركة أكثر من 100 لاعبة من الصاعدات الواعدات، بينهم 14 لاعبة من بين أفضل 100 لاعبة في تصنيف الاتحاد الدولي تنافسن على 100 ألف دولار.

وشهدت البطولة على مدى أسبوع كامل منافسات رائعة، وقدمت حسناوات التنس اللاتي يمثلن مستقبل اللعبة في العالم مستوى متميزاً جسد اهتمامهن بالبطولة التي باتت حلم كل منهن للوصول إلى العالمية، باعتبارها الجسر الحقيقي للاحتراف والنجومية.

وأشاد رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور، رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، بما حققته النسخة الـ23 من البطولة، رغم ظروف الجائحة التي عطلت من قدرات العاملين في مختلف القطاعات في كل الدنيا، إلا أن عزم وإصرار أبناء الإمارات ومحبيها أسهم وبشكل فعال في نجاح غير مسبوق للحدث الرياضي الأبرز والاستثنائي في عام 2020، وبذلك كسبنا التحدي وقهرنا الجائحة، وهو ما يدعونا للفخر والاعتزاز.

كما أشاد الحبتور بأداء اللجنة المنظمة التي حملت على عاتقها هذه المهمة الصعبة، مثمناً جهود فرق العمل، ووصف هذه الجهود بالاحترافية التي صقلتها السنوات الـ22 التي مضت.

ووجه الشكر إلى الاتحادين الدولي والإماراتي والجهات الداعمة، وفي مقدمتها قناة دبي الرياضية وكافة وسائل الإعلام التي عكست تغطيتها المباشرة صورة رائعة للبطولة، كما توجه بالشكر إلى أسرة فندق ومنتجع الحبتور جراند مستضيف المنافسات، وإلى نورة بدوي مديرة البطولة، وإلى ليث العاني مدير العمليات، وإلى حسام الجيوسي مدير الإعلام، وإلى جيفري مدير الخدمات الترفيهية واللوجستية، وإلى الحكام ومراقبي الخطوط وملتقطي الكرات، وكل من أسهم في إنجاح البطولة.

وكانت مباريات اليوم قبل النهائي، شهدت مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث واصلت الرومانية روز الينا جابريللا المتأهلة من التصفيات زحفها نحو القمة بأداء قوى وممتع، وفازت على لاعبة مونتنجرو دانكا بمجموعتين دون رد، وبنتيجة «6-2» و«6-4»، وقد التقت الجمعة التشيكية المصنفة الخامسة سيتاكوفا التي تغلبت على المصنفة الثالثة بعد مباراة بمثابة نهائي مبكر للبطولة، والفائزة منهن ستكون طرفاً في النهائي لتلاقي الفائزة من مباراة الرومانية كريستا سورانا التي انتزعت الفوز من المصنفة السادسة على البطولة التشيكية كريشخوفا بعد تغلبها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة «7-6» و«1-6» و«6-3»، ومنافستها السلوفينية بولانا المصنفة الثانية بالبطولة والمرشحة الأقوى.

أما على صعيد الزوجي، فينتظر الزوجي المكون من الإسبانية بولسوفا زادونوف وزميلتها السلوفينية كاجا يوفان الزوجي الفائز من لقاء الزوجي الذي يضم الروسية آنا بلانكوفا والبريطانية واطسون، والزوجي المنافس الذي يضم كلاًّ من الجورجية أكاترين والهندية أنيكتا راينا.

من جانب آخر، حددت اللجنة المنظمة الساعة الواحدة ظهر السبت موعداً لإقامة المباراة النهائية للزوجي، فيما تقام المباراة الختامية للفردي في الثالثة عصراً بمجمع تنس الحبتور جراند.

