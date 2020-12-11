شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني» تعلن عن فيلم جديد لسلسلة «ستار وورز» بعنوان «روج سكوادرون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس انجليس - أ ف ب

أعلنت ديزني، الخميس، عن فيلم جديد تدور أحداثه في إطار عالم «حرب النجوم» بعنوان «روج سكوادرون»، ومن المقرر عرضه في أواخر العام 2023، وتتولى إخراجه الأمريكية باتي جينكينز «ووندر وومن».

وتدور أحداث الفيلم الجديد في «مستقبل المجرة»، ويضمّ «جيلاً جديداً من طياري الفضاء، الذين سيحصلون على شاراتهم وسيخاطرون بحياتهم»، على ما كشفت كاثلين كينيدي، رئيسة شركة «لوكاس فيلم» التي أطلقت ملحمة «ستار وورز» الشهيرة عام 1977 واستحوذت عليها ديزني.

وقالت كينيدي خلال عرض تقديمي افتراضي لمستثمري مجموعة ديزني إن باتي جينكينز التي سيصدر فيلمها «ووندر وومن 1984» في نهاية الشهر الجاري، ستكون أول امرأة تتولى إخراج فيلم روائي طويل ضمن سلسلة «ستار وورز»، على أن «يُعرض في صالات السينما في عيد الميلاد سنة 2023».

كذلك أعلنت كينيدي عن عدد من المسلسلات الجديدة التي تدور في أجواء «ستار وورز»، منها مسلسلان متفرعان من مسلسل «ذا ماندلوريان»، وواحد يكرّس عودة شخصية لاندو كالريسيان الشهيرة.

وتؤدي الممثلة روزاريو داوسون دور فارسة الجيداي أهسوكا تانو التي ظهرت للتوّ في الموسم الثاني من «ذا ماندلوريان» وبالتالي ستخوض مغامراتها الخاصة على «ديزني بلاس»، منصة البث الدفقي التابعة للمجموعة.