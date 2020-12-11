شكرا لقرائتكم خبر عن 1196 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 694 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة؛ بهدف الاكتشاف المبكر؛ وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19) والمخالطين للحالات وعزلهم؛ أعلنت الوزارة عن إجراء 163352 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1196 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 182601 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين؛ نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 607 حالات.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 694 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد - 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 162435 حالة. (وام)



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