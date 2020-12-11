مراكش.. توقيف “نقاشة” وبائع عصير في جامع الفنا يشتبه في تورطهما في سرقة حقيبة سائح فرنسي

أوقفت عناصر الشرطة القضائية في ولاية أمن مراكش، ليلة أمس الخميس، شخصين يشتبه في تورطهما في عملية سرقة لحقيبة لسائح فرنسي.

وحسب مصادر محلية، فإن إيقاف المشتبه فيهما جاء على إثر التحريات، التي باشرهتا المصالح الأمنية بشأن تعرض سائح، يحمل الجنسية الفرنسية لسرقة حقيبته أثناء زيارته لجامع الفنا في مراكش.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى توقيف “نقاشة”، وبائع عصير في ساحة جامع الفناء، وحجز هاتف محمول، وخاتم من الذهب في حين لايزال البحث جاريا عن مشتبه فيه آخر.

وجرى توقيف المشتبه فيهما لتعميق البحث معهما حول ظروف، وملابسات حصولهما على تلك المسروقات.